Politico: около 800 работников Еврокомиссии раскритиковали фон дер Ляйен за заявления о конфликте на Ближнем Востоке

$41.080.11
45.050.50
ukru
Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский
12:22 • 15405 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 87276 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 50892 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 73915 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 212231 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 74161 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 123451 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167694 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155621 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 155562 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.4м/с
41%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 91274 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 95129 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 90089 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 134765 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 60671 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 87249 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 135400 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 212201 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 270161 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 321628 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Барт Де Вевер

Кристофер Г. Каволи

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 5788 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 14397 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 61152 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 56356 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 54802 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Politico: около 800 работников Еврокомиссии раскритиковали фон дер Ляйен за заявления о конфликте на Ближнем Востоке

Киев • УНН

 • 412218 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Около 800 сотрудников Европейской комиссии подписали публичное письмо в знак протеста против того, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен демонстрирует якобы предвзятость относительно конфликта между Израилем и ХАМАС и приверженность Израилю. Об этом пишет Politico, передает УНН.

Politico: около 800 работников Еврокомиссии раскритиковали фон дер Ляйен за заявления о конфликте на Ближнем Востоке

Цитата

«Мы обеспокоены безоговорочной поддержкой одной из двух сторон со стороны Комиссии, которую вы представляете. Эта поддержка выражается бесконтрольно, например, здания ЕС освещаются израильским флагом», - написали они.

Детали

Текст подписали 798 сотрудников из 30 тысяч, работающих в Брюсселе и в посольствах ЕС по всему миру. Письмо не получило поддержки президента профсоюза, представляющего работников ЕС, Криштиану Себастьяни. Он назвал этот поступок неуравновешенным.

Издание пишет, что после выступления Урсулы фон дер Ляйен в Вашингтоне в четверг, где она поставила права Израиля на самооборону на первое место и не вспомнила решение о создании двух государств, один из высокопоставленных чиновников ЕС обвинил ее в выражении собственных взглядов. Он считает, что ЕС должен способствовать восстановлению мирного процесса на Ближнем Востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Блинкен не дал прямого ответа, считает ли он, что Израиль соблюдает законы войны

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04