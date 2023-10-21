Politico: около 800 работников Еврокомиссии раскритиковали фон дер Ляйен за заявления о конфликте на Ближнем Востоке
Киев • УНН
КИЕВ. 21 октября. УНН. Около 800 сотрудников Европейской комиссии подписали публичное письмо в знак протеста против того, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен демонстрирует якобы предвзятость относительно конфликта между Израилем и ХАМАС и приверженность Израилю. Об этом пишет Politico, передает УНН.
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«Мы обеспокоены безоговорочной поддержкой одной из двух сторон со стороны Комиссии, которую вы представляете. Эта поддержка выражается бесконтрольно, например, здания ЕС освещаются израильским флагом», - написали они.
Детали
Текст подписали 798 сотрудников из 30 тысяч, работающих в Брюсселе и в посольствах ЕС по всему миру. Письмо не получило поддержки президента профсоюза, представляющего работников ЕС, Криштиану Себастьяни. Он назвал этот поступок неуравновешенным.
Издание пишет, что после выступления Урсулы фон дер Ляйен в Вашингтоне в четверг, где она поставила права Израиля на самооборону на первое место и не вспомнила решение о создании двух государств, один из высокопоставленных чиновников ЕС обвинил ее в выражении собственных взглядов. Он считает, что ЕС должен способствовать восстановлению мирного процесса на Ближнем Востоке.
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