Президентка Єврокомісії відповіла на звинувачення в упередженості щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у відповідь на звинувачення співробітників ЄК в упередженості щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС, наголосила, що ЄС працює заради безпеки громадян "усіх віросповідань і національностей". Про це ідеться у внутрішній службовій записці, що потрапила в розпорядження Euractiv, пише УНН.
Деталі
Фон дер Ляєн прямо не посилається на отриманий нею лист зі скаргою від співробітників, але заявляє, що хотіла б "подякувати колегам, які поділилися своїми думками й почуттями у зв'язку з цими дуже складними й емоційними подіями".
"Трагічні події, що розгортаються на Близькому Сході, викликають глибоку стурбованість і сум у всіх нас. (...) Водночас ми сумуємо за загибеллю всіх невинних людей у цьому конфлікті - представників усіх конфесій і національностей", - написала вона.
Фон дер Ляєн також заявила, що вона "готова взяти участь в обговоренні та вислухати пропозиції (співробітників ЄС-ред.)".
"Від самого початку цієї кризи ми цілодобово працюємо над тим, щоб полегшити страждання всіх, хто постраждав від невибіркових терористичних атак", - додається у службовій записці.
Фон дер Ляєн зазначила, що ЄС працює разом із міжнародним співтовариством, щоб забезпечити дотримання міжнародного гуманітарного права". За її словами, ЄС "подвоює зусилля з надання екстреної гуманітарної допомоги цивільному населенню, яке постраждало від цієї війни".
Мета - "сприяти встановленню стабільності та міцного миру в регіоні на основі рішення про дві держави, підтвердженого нещодавно Європейською Радою".
Нагадаємо
19 жовтня Урсула фон дер Ляєн під час виступу у Вашингтоні поставила права Ізраїлю на самооборону на перше місце та не пригадала рішення про створення двох держав. Після чого близько 800 співробітників Європейської комісії підписали публічного листа в знак протесту проти того, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн демонструє нібито упередженість щодо конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС та прихильність Ізраїлю.