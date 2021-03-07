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Президента Сербии Вучича прослушивали более 1,5 тыс раз, - МВД

Президента Сербии Вучича прослушивали более 1,5 тыс раз, - МВД

Киев  •  УНН

 • 18851 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Президента Сербии Александра Вучич и членов его семьи Андрея, Анжелка и Даниила прослушивали 1572 раза. Об этом заявил министр внутренних дел Александр Вулин, пишет УНН со ссылкой на Danas.

Детали

По словам министра, 1572 раза незакнно записывали телефонные разговоры семьи президента Вучича. Вулин отмечает, что стенограммы этих разговоров передавались лицам в МВД, которых позже обследовали на полиграфе.

“Это никогда не должно повториться ни с кем в Сербии, никогда”, — подчеркнул Вулин, добавив, что также были допрошены большое количество членов МУП и БСА.

По его словам, все передано в прокуратуру по вопросам организованной преступности.

Напомним

В Сербии начато большое и подробное расследование того, кто, по чьему приказу и с какой целью прослушивал президента Сербии Александра Вучич. Ранее президент Вучич заявил, что его прослушивали в течение длительного времени, около полутора лет, что у него есть доказательства — его собственные записанные разговоры — и он думает, что знает, кто за этим стоит.

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