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Президента Сербії Вучича прослуховували більше 1,5 тис разів, — МВС

Президента Сербії Вучича прослуховували більше 1,5 тис разів, — МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Президента Сербії Александра Вучича та членів його родини Андрея, Анжелко та Данила прослуховували 1 572 рази. Про це заявив міністр внутрішніх справ Олександр Вулін, пише УНН з посиланням на Danas.

Деталі

За словами міністра, 1 572 рази незакнно записували телефонні розмови родини президента Вучича. Вулін зазначає, що стенограми цих розмов передавалися особам в МВС, яких пізніше обстежили на поліграфі.

“Це ніколи не повинно повторитися ні з ким у Сербії, ніколи”, — підкреслив Вулін, додавши, що також було допитано велику кількість членів МУП та БСА.

За його словами, все передано до прокуратури з питань організованої злочинності.

Нагадаємо

У Сербії розпочато велике і докладне розслідування того, хто, за чиїм наказом і з якою метою прослуховував президента Сербії Александра Вучича. Раніше президент Вучич заявив, що його прослуховували протягом тривалого часу, близько півтора роки, що у нього є докази цього - його власні записані розмови - і що він думає, що знає, хто за цим стоїть.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: РНБО виявила кібератаку на сайти влади, пов’язує її з хакерами-шпигунами з РФ

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