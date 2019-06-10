Президента просят вернуть из Ливии пленных украинцев

Автором петиции значится Александр Толстых, для рассмотрения документу не хватает более 24 тыс. подписей.

В тексте говорится, что 28 апреля 2017 года у берегов Ливии, военнослужащими этого государства был незаконно захвачен украинский танкер Рута. Было предъявлено обвинение в контрабанде нефтепродуктов, но танкер шёл из ремонта в свой первый порт погрузки Звара, соответственно он был без груза. 14 моряков вначале содержались на военной базе в Триполи, затем были переведены в тюрьму где содержаться в антисанитарных условиях.

Попытки ливийских адвокатов договориться, заканчиваются провалом.

"Родственники экипажа неоднократно обращались в Администрацию Президента Украины, но всегда был ответ один "Это ж Ливия" и помощи нет. У моряков уничтожили все документы, а судно согласно пеллинга по непонятной причине находится уже в Мурманске. Семьи ждут своих моряков домой, Владимир Александрович помогите пожалуйста", - говорится в тексте петиции.

Как сообщал УНН, посольство Украины в Индии обратилось нотой в Министерство иностранных дел государства Бангладеш в связи с задержанием граждан Украины. https://www.unn.com.ua/ru/exclusive/1805905-mzs-napravilo-notu-cherez-zatrimannya-ukrayintsiv-u-bangladesh

Как сообщал УНН, посольство Украины в Индии обратилось нотой в Министерство иностранных дел государства Бангладеш в связи с задержанием граждан Украины.