Президента просять повернути з Лівії полонених українців

Автором петиції значиться Олександр Толстих, для розгляду документу не вистачає понад 24 тис. підписів.

У тексті йдеться про те, що 28 квітня 2017 року біля берегів Лівії, військовослужбовцями цієї держави був незаконно захоплений український танкер Рута. Було пред'явлено звинувачення в контрабанді нафтопродуктів, але танкер йшов з ремонту в свій перший порт навантаження Звара, відповідно він був без вантажу. 14 моряків спочатку містилися на військовій базі в Тріполі, потім були переведені до в'язниці де міститися в антисанітарних умовах.

Спроби лівійських адвокатів домовитися, закінчуються провалом.

"Родичі екіпажу неодноразово зверталися до Адміністрації Президента України, але завжди була відповідь один "Це ж Лівія" та допомоги немає. У моряків знищили всі документи, а судно згідно пеллінгу з незрозумілої причини знаходиться вже в Мурманську. Сім'ї чекають своїх моряків додому, Володимир Олександрович допоможіть будь ласка", - йдеться в тексті петиції.

Як повідомляв УНН, посольство України в Індії звернулося нотою до Міністерства закордонних справ держави Бангладеш в зв'язку з затриманням громадян України.