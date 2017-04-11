Президент уволил председателя РГА в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности председателя Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области Александра Политуха. Об этом говорится в распоряжении №80/2017-рп, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
“Уволить Политуха Александра Александровича с должности председателя Дергачевской районной государственной администрации Харьковской области согласно поданному им заявлению”, — говорится в распоряжении Президента.
Напомним, 12 марта 2015 Президент назначил А.Политуху головой Дергачевского районной государственной администрации Харьковской области.