Президент звільнив голову РДА на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області Олександра Політуху. Про це йдеться у його розпорядженні №80/2017-рп, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Звільнити Політуху Олександра Олександровича з посади голови Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою”, — йдеться у розпорядженні Президента.
Нагадаємо, 12 березня 2015 року Президент призначив О.Політуху головою Дергачівської районної державної адміністрації Харківської області.