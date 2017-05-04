Президент уволил главу одной из РГА в Харьковской области

“Уволить Красноруцкого Евгения Васильевича с должности председателя Шевченковской районной государственной администрации Харьковской области согласно поданному им заявлению”, — говорится в распоряжении.

Как сообщал УНН, П.Порошенко сменил руководителей СБУ в шести областях и в Киеве.