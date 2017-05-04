Президент уволил главу одной из РГА в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил председателя Шевченковской районной государственной администрации Харьковской области Евгения Красноруцкого. Об этом говорится в соответствующем распоряжении главы государства, передает УНН со ссылкой на пресс-службу АП.
“Уволить Красноруцкого Евгения Васильевича с должности председателя Шевченковской районной государственной администрации Харьковской области согласно поданному им заявлению”, — говорится в распоряжении.
Как сообщал УНН, П.Порошенко сменил руководителей СБУ в шести областях и в Киеве.