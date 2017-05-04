Президент звільнив голову однієї з РДА на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив голову Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області Євгенія Красноруцького. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Глави держави, передає УНН з посиланням на прес-службу АП.
“Звільнити Красноруцького Євгенія Васильовича з посади голови Шевченківської районної державної адміністрації Харківської області згідно з поданою ним заявою”, — сказано у розпорядженні.
Як повідомляв УНН, П.Порошенко змінив керівників СБУ у шести областях та у місті Києві.