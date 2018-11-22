Президент уволил председателя Луганской ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Гарбуза с должности председателя Луганской областной государственной администрации. Об этом говорится в Указе главы государства № 383/2018, передает УНН.
“Освободить Тыквы Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению”, — говорится в документе.
Напомним, в апреле 2016 года Президент назначил Юрия Гарбуза председателем Луганской ОГА.