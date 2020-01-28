Президент изменил перечень должностей, которые могут быть замещены полицейскими в госорганах
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в указу Президента Украины от 9 декабря 2015 года № 691 "О перечне должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
"Внести в Указ Президента Украины от 9 декабря 2015 года № 691 "О перечне должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях" (с изменениями, внесенными Указами от 10 июня 2016 года № 247, от 23 декабря 2016 года № 571 и от 19 мая 2019 года № 299) изменения, изложив перечень должностей, которые могут быть замещены полицейскими в государственных органах, учреждениях и организациях, утвержденный этим Указом, в новой редакции (прилагается)", - говорится в тексте указа №26/2020.
Указ вступает в силу со дня его опубликования, то есть с 28 января 2020 года.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский издал указ №23/2020, которым прекратил полномочия члена Наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром" Юрия Витренко.