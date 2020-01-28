Президент змінив перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в держорганах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підписав указ про внесення змін до до указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офіса Президента.
"Внести до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях" (зі змінами, внесеними Указами від 10 червня 2016 року № 247, від 23 грудня 2016 року № 571 та від 19 травня 2019 року № 299) зміни, виклавши перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затверджений зазначеним Указом, у новій редакції (додається)" - йдеться в тексті указу №26/2020.
Указ набирає чинності з дня його опублікування, тобто з 28 січня 2020 року.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський видав указ №23/2020, яким припинив повноваження члена Наглядової ради Державного концерну "Укроборонпром" Юрія Вітренка.