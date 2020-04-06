Президент: ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Ни одна больница или отделение не могут быть закрыты на период эпидемии коронавируса. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на ежедневном селекторном совещании с представителями правительства и государственных ведомств, вовлеченных в предотвращение распространения COVID-19, сообщили УНН в пресс-службе ОПУ.