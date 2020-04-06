Президент: жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Жодна лікарня чи відділення не можуть бути закриті на період епідемії коронавірусу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.
Так, в ОПУ зазначили, що "Глава держави звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті".
"До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями", – сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський взявся за проблему з масками в аптеках.