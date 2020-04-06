Президент: жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Жодна лікарня чи відділення не можуть бути закриті на період епідемії коронавірусу. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на щоденній селекторній нараді з представниками уряду та державних відомств, які залучені до запобігання поширенню COVID-19, повідомили УНН у пресслужбі ОПУ.