Президент Зеленский разделяет мнение о том, что футбольный клуб должен быть в каждом крупном городе - Павелко
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Возрождение криворожского ФК "Кривбасс" стало возможным благодаря Президенту Украины Владимиру Зеленскому, который разделяет мнение о том, что мощный футбольный клуб должен быть в каждом крупном городе. Об этом на своей странице в Facebook написал президент УАФ Андрей Павелко, передает УНН.
"... тем, что эта инициатива была реализована (возрождение клуба - ред.), футбольная общественность города и всей страны обязана Президенту Украины Владимиру Зеленскому. ... Приятно, что Глава государства искренне болеет и за любимый клуб, матчи которого посещал с детства, и за весь украинский футбол.
Рад, что мы разделяем мнение о том, что в каждом крупном городе Украины должен функционировать мощный клуб, который будет выступать в футбольной элите. Тем более, если это клубы с большой историей, как у "Кривбасса".
Среди прочего обсудили с Президентом и сложную ситуацию, в которой оказались другие крупные футбольные клубы Украины, в частности "Черноморец", "Таврия", "Карпаты", "Металлист" и другие", - уточнил Павелко.
Напомним, ФК "Кривбасс" возрожден на базе клуба "Горняк", который играет во второй лиге чемпионата Украины. Презентовали возрожденный клуб 20 августа.
По поручению Президента Украины, над возрождением криворожской команды работали в УАФ совместно с депутатами от "Слуги народа", в частности, Юрием Корявченковым.