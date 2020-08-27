Президент Зеленський поділяє думку про те, що футбольний клуб має бути у кожному великому місті - Павелко
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Відродження криворізького ФК "Кривбас" стало можливим завдяки Президенту України Володимиру Зеленському, який поділяє думку про те, що потужний футбольний клуб має бути у кожному великому місті. Про це на своїй сторінці у Facebook написав президент УАФ Андрій Павелко, передає УНН.
"... тим, що ця ініціатива була реалізована (відродження клубу - ред.), футбольна спільнота міста і всієї країни завдячує Президенту України Володимиру Зеленському. ...Приємно, що Глава держави щиро вболіває і за улюблений клуб, матчі якого відвідував з дитинства, і за увесь український футбол.
Радий, що ми поділяємо думку стосовно того, що в кожному великому місті України має функціонувати потужний клуб, який виступатиме у футбольній еліті. Тим більше, якщо це клуби з великою історією, як у “Кривбасу”.
Серед іншого обговорили з Президентом і складну ситуацію, в якій опинилися інші великі футбольні клуби України, зокрема “Чорноморець”, “Таврія”, “Карпати”, “Металіст” і інші", - уточнив Павелко.
Нагадаємо, ФК “Кривбас” відроджено на базі клубу “Гірник”, що грає у другій лізі чемпіонату України. Презентували відновлений клуб 20 серпня.
За дорученням Президента України, над відродженням криворізької команди працювали в УАФ спільно із депутатами від слуги народу, зокрема, Юрієм Корявченковим.