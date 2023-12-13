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Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран

Киев  •  УНН

13 декабрь 2023, 08:37  •  13777 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло на саммит лидеров стран Северной Европы, чтобы обсудить вопросы обороны и поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло с неанонсированным визитом для участия в саммите лидеров северных стран, сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

Детали

"После визита в США самолет украинского президент приземлился в столице Норвегии. Об этом визите не было объявлено ранее. Зеленский примет участие в саммите лидеров северных стран, который состоится в Осло 13 декабря", - сообщило DW.

Главной темой встречи станет обсуждение совместной работы в области обороны и безопасности. В рамках саммита также планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины.

Напомним

10 декабря президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретился с главой США Джозефом Байденом.

Вчера, 12 декабря, Зеленский прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Во время встреч Зеленский получил положительные сигналы от представителей обеих партий Конгресса США.

Павел Башинский

Павел Башинский

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