Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло на саммит лидеров стран Северной Европы, чтобы обсудить вопросы обороны и поддержки Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло с неанонсированным визитом для участия в саммите лидеров северных стран, сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
Детали
"После визита в США самолет украинского президент приземлился в столице Норвегии. Об этом визите не было объявлено ранее. Зеленский примет участие в саммите лидеров северных стран, который состоится в Осло 13 декабря", - сообщило DW.
Главной темой встречи станет обсуждение совместной работы в области обороны и безопасности. В рамках саммита также планируется обсудить дальнейшую поддержку Украины.
Напомним
10 декабря президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, во время которого встретился с главой США Джозефом Байденом.
Вчера, 12 декабря, Зеленский прибыл в Конгресс Соединенных Штатов Америки. Во время встреч Зеленский получил положительные сигналы от представителей обеих партий Конгресса США.
Президент Зеленский прибыл в Норвегию для участия в саммите лидеров северных стран
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Осло на саммит лидеров стран Северной Европы, чтобы обсудить вопросы обороны и поддержки Украины.
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