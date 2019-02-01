Президент утвердил сроки призыва-2019
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил сроки увольнения в запас военнослужащих срочной службы и сроки проведения очередных призывов в 2019 году. Соответствующий указ №22/2019 обнародован на сайте Администрации Президента, передает УНН.
В документе указано, что военных-срочников, которые имеют степень высшего образования "специалист" или "магистр" и выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уволят в апреле - мае 2019 года и в октябре - декабре 2019 года.
Других военнослужащих срочной службы, выслуживших установленные сроки срочной военной службы, уволят в запас в феврале, апреле - мае 2019 и в октябре - ноябре 2019 года.
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Призыв-2019 на срочную военную службу состоится в апреле - июне и октябре - декабре.
Призывать на срочную военную службу пригодных по состоянию здоровья к военной службе граждан Украины мужского пола, которым ко дню отправления в военные части исполнилось 20 лет, и старших лиц, не достигших 27-летнего возраста и не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на срочную военную службу, в апреле - июне 2019 года и в октябре - декабре 2019 года.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Напомним, количество контрактников из Донецкой и Луганской области в некоторых бригадах Вооруженных сил Украины достигает 30%.