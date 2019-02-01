Окремі бригади ЗСУ налічують до 30% контрактників з Донбасу - Наєв

"У будь-якому підрозділі, незалежно від пункту його постійної дислокації, ви обов’язково зустрінете контрактника – жителя Донецької чи Луганської області. У деяких бригадах наповнення мешканцями Донеччини чи Луганщини становить до 30%. На мій погляд, це дуже красномовний факт довіри до ЗСУ", - повідомив Наєв.

Нагадаємо, за рік до ЗСУ приєдналося понад 30 тисяч контрактників.