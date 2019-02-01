Окремі бригади ЗСУ налічують до 30% контрактників з Донбасу - Наєв
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Кількість контрактників з Донецької та Луганської області у деяких бригадах Збройних сил України досягає 30%. Про це в інтерв’ю "Голосу України" розповів командувач ООС генерал-лейтенант Сергій Наєв, передаєУНН.
"У будь-якому підрозділі, незалежно від пункту його постійної дислокації, ви обов’язково зустрінете контрактника – жителя Донецької чи Луганської області. У деяких бригадах наповнення мешканцями Донеччини чи Луганщини становить до 30%. На мій погляд, це дуже красномовний факт довіри до ЗСУ", - повідомив Наєв.
Нагадаємо, за рік до ЗСУ приєдналося понад 30 тисяч контрактників.