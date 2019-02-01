Отдельные бригады ВСУ насчитывают до 30% контрактников из Донбасса - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Количество контрактников из Донецкой и Луганской области в некоторых бригадах Вооруженных сил Украины достигает 30%. Об этом в интервью "Голосу Украины" рассказал командующий ООС генерал-лейтенант Сергей Наев, передает УНН.
"В любом подразделении, независимо от пункта его постоянной дислокации, вы обязательно встретите контрактника - жителя Донецкой или Луганской области. В некоторых бригадах наполнение жителями Донецкой или Луганской областей составляет до 30%. На мой взгляд, это очень красноречивый факт доверия к ВСУ", - сообщил Наев.
Напомним, за год к ВСУ присоединилось более 30 тысяч контрактников.