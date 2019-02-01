Президент затвердив терміни призову-2019

У документі зазначено, що військових-строковиків, які мають ступінь вищої освіти "спеціаліст" або "магістр" та вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнять у квітні – травні 2019 року та у жовтні – грудні 2019 року.

Інших військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки строкової військової служби, звільнять у запас у лютому, квітні – травні 2019 року та у жовтні – листопаді 2019 року.

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Призов-2019 на строкову військову службу відбудеться у квітні – червні та жовтні – грудні.

Призиватимуть на строкову військову службу придатних за станом здоров'я до військової служби громадян України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старших осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу, в квітні – червні 2019 року та у жовтні – грудні 2019 року.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, кількість контрактників з Донецької та Луганської області у деяких бригадах Збройних сил України досягає 30%.