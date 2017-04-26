Президент утвердил новые правила движения автомобилей на перекрестках
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал поправки в закон о дорожном движении в части приоритета транспортных средств, движущихся по кругу. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, передает УНН.
"Возвращено с подписью от Президента 26 апреля 2017", - говорится на странице законопроекта.
Так, согласно поправок в закон, преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение будет предоставляться транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Отмечается, что Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Кроме того, Кабинету Министров Украины в течение одного месяца со дня вступления в силу настоящего Закона необходимо привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Как сообщал УНН, МВД планирует установить новые сроки действия водииських удостоверений.