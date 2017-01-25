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МВС планує встановити нові строки дії водіїських посвідчень – А.Дєєва

МВС планує встановити нові строки дії водіїських посвідчень – А.Дєєва

Київ • УНН

 • 11027 перегляди

КИЇВ. 25 січня. УНН. Спеціалісти Головного Сервісного центру МВС працюють над розробкою законопроекту щодо імплементації Директиви 2006/126 / ЄС, яка передбачає нові строки дії посвідчення водія від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила заступник міністра внутрішніх справ з питань європейської інтеграції Анастасія Дєєва, передає УНН.

А.Дєєва наголошує, що “невід’ємною вимогою Угоди про асоціацію між Україною та ЄС є гармонізація національного законодавства та приведення внутрішніх правових норм у відповідність до європейських. Зокрема це стосується і норм, що регулюють дорожній рух”.

Вона зазначає, що необхідновиконати вимоги директив ЄС, зокрема Директиви 2006/126 / ЄС про посвідчення водія, що має на меті унормування віку для допуску до керування певними категоріями транспортних засобів, гармонізацію категорій і підкатегорій транспортних засобів, запровадження мікрочіпу як складової частини посвідчення водія та нові строки дії посвідчень.

“Сьогодні національне посвідчення водія дає право на керування транспортом протягом 30 років з дати його отримання. За вимогами Директиви нормами мають будуть встановлені нові строки від 5 до 15 років в залежності від категорії транспорту з метою періодичної перевірки відповідності здоров’я водіїв встановленим медичним та психофізичним вимогам. До речі, категорії транспорту також будуть переглянуті”, — повідомила заступник міністра.

Як повідомляв УНН, усі громадяни України з 1 листопада 2016 зможуть оформити паспорт у формі картки, що містить безконтактний електронний носій.

 

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