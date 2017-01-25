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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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МВД планирует установить новые сроки действия водительских удостоверений - А.Деева

МВД планирует установить новые сроки действия водительских удостоверений - А.Деева

Киев • УНН

 • 11027 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Специалисты Главного Сервисного центра МВД работают над разработкой законопроекта по имплементации Директивы 2006/126/ЕС, которая предусматривает новые сроки действия удостоверения водителя от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта. Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасия Деева, передает УНН.

А.Деева отмечает, что "неотъемлемым требованием Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС является гармонизация национального законодательства и приведение внутренних правовых норм в соответствие с европейскими. В частности это касается и норм, регулирующих дорожное движение".

Она отмечает, что необходимо выполнить требования директив ЕС, в частности Директивы 2006/126/ЕС об удостоверении водителя, что имеет целью нормализацию возраста для допуска к управлению определенными категориями транспортных средств, гармонизацию категорий и подкатегорий транспортных средств, введение микрочипа как составной части водительского удостоверения и новые сроки действия удостоверений.

"Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет с даты его получения. По требованиям Директивы нормами должны быть установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровья водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям. Кстати, категории транспорта также будут пересмотрены", - сообщила заместитель министра.

Как сообщал УНН, все граждане Украины с 1 ноября 2016 г. смогут оформить паспорт в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель.

Украинские Национальные Новости

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