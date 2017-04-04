Рада зобов'язала пропускати на перехрестях авто, які вже рухаються по колу
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Верховна Рада зобов’язала надавати перевагу на перехрестях, де організовано круговий рух транспортним засобам, які рухаються по колу. Відповідний законопроект підтримали 234 народних депутати, передає кореспондент УНН.
Внесеними змінами до законодавства передбачається, що перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.
Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення вказаних змін дозволить зменшити рівень аварійності на дорогах.
Нагадаємо, Рада заборонила “Укравтодору” обмежувати або забороняти рух фур.