Рада зобов'язала пропускати на перехрестях авто, які вже рухаються по колу

Внесеними змінами до законодавства передбачається, що перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух, надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Як зазначається у пояснювальній записці, ухвалення вказаних змін дозволить зменшити рівень аварійності на дорогах.

Нагадаємо, Рада заборонила “Укравтодору” обмежувати або забороняти рух фур.