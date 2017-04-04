Рада обязала пропускать на перекрестках машины, которые уже движутся по кругу
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Верховная Рада обязала предоставлять преимущество на перекрестках, где организовано круговое движение транспортным средствам, которые двигаются по кругу. Соответствующий законопроект поддержали 234 народных депутата, передает корреспондент УНН.
Согласно с внесенными изменениями в законодательство предполагается, что преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.
Как отмечается в пояснительной записке, принятие указанных изменений позволит уменьшить уровень аварийности на дорогах.
Напомним, Рада запретила "Укравтодору" ограничивать или запрещать движение фур.