Рада обязала пропускать на перекрестках машины, которые уже движутся по кругу

Согласно с внесенными изменениями в законодательство предполагается, что преимущество в движении на перекрестках, где организовано круговое движение, предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу.

Как отмечается в пояснительной записке, принятие указанных изменений позволит уменьшить уровень аварийности на дорогах.

Напомним, Рада запретила "Укравтодору" ограничивать или запрещать движение фур.