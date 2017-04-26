Президент затвердив нові правила руху автомобілів на перехрестях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав правки до закону про дорожній рух у частині пріоритету транспортних засобів, які рухаються по колу. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає УНН.
“Повернуто з підписом від Президента 26 квітня 2017 року”, — йдеться на сторінці законопроекту.
Так, згідно з правок до закону, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух буде надаватися транспортним засобам, які вже рухаються по колу.
Зазначається, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
Крім того, Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
Як повідомляв УНН, МВС планує встановити нові строки дії водіїських посвідчень.