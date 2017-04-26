Президент затвердив нові правила руху автомобілів на перехрестях

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав правки до закону про дорожній рух у частині пріоритету транспортних засобів, які рухаються по колу. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради, передає УНН.

“Повернуто з підписом від Президента 26 квітня 2017 року”, — йдеться на сторінці законопроекту.

Так, згідно з правок до закону, перевага в русі на перехрестях, де організовано круговий рух буде надаватися транспортним засобам, які вже рухаються по колу.

Зазначається, що Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Крім того, Кабінету Міністрів України протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом необхідно привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Як повідомляв УНН, МВС планує встановити нові строки дії водіїських посвідчень.

Українські Національні Новини

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