Президент предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

Детали

Зеленский внес в ВР законопроект №8189 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №8190 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Законопроекты переданы на рассмотрение руководства. Пока их тексты не опубликованы.

Напомним

В последний раз Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации 15 августа – до 21 ноября.