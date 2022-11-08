Президент предложил Раде продлить военное положение и мобилизацию

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14 марта, 19:57 • 58722 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 100661 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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14 марта, 14:57 • 133444 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135231 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111600 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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14 марта, 13:04 • 105461 просмотра

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14 марта, 10:03 • 111196 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136555 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продлении военного положения и всеобщей мобилизации, пишет УНН со ссылкой на сайт парламента.

Детали

Зеленский внес в ВР законопроект №8189 "О продлении срока действия военного положения в Украине" и №8190 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации".

Законопроекты переданы на рассмотрение руководства. Пока их тексты не опубликованы.

Напомним

В последний раз Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации 15 августа – до 21 ноября.

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