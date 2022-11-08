Президент запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, пише УНН із посиланням на сайт парламенту.
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Зеленський вніс до ВР законопроєкт №8189 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №8190 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".
Законопроєкти передано на розгляд керівництва. Поки їхні тексти не опубліковано.
Нагадаємо
Востаннє Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації 15 серпня – до 21 листопада.