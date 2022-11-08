Президент запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

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Зеленський вніс до ВР законопроєкт №8189 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №8190 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Законопроєкти передано на розгляд керівництва. Поки їхні тексти не опубліковано.

Нагадаємо

Востаннє Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації 15 серпня – до 21 листопада.