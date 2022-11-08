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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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10:23 • 4554 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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10:07 • 16944 перегляди

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Президент запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Президент запропонував Раді продовжити воєнний стан і мобілізацію

Київ • УНН

 • 941632 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації, пише УНН із посиланням на сайт парламенту.

Деталі

Зеленський вніс до ВР законопроєкт №8189 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" та №8190 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації".

Законопроєкти передано на розгляд керівництва. Поки їхні тексти не опубліковано.

Нагадаємо

Востаннє Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації 15 серпня – до 21 листопада.

Українські Національні Новини

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