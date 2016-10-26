Президент заверил, что рост уровня минимальной зарплаты не повысит налогов для бизнеса

Глава государства подчеркнул недопустимость того, что человек, работающий полную рабочую неделю, получает столько же денег в месяц, как неработающие украинцы, которым начисляется пособие по безработице.

"С первого января 2017 года в Украине не будет ни одного работающего человека, который получает меньше 3200 гривен. Причем я обратился к Правительству и Парламенту принять исчерпывающие меры, чтобы это решение не повысило ни налога, прежде всего это касается малого и среднего бизнеса", - добавил глава государства.

Напомним, Кабинет министров предлагает, чтобы уровень минимальной зарплаты в Украине в 2017 году составил 3200 грн.

Как сообщал УНН, 25 октября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что система оплаты труда в Украине нуждается в реформировании.

Стоит добавить, что с 1 декабря 2016 года на 10 процентов будет подняты все социальные стандарты - возрастут минимальная зарплата и пенсия.