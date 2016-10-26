Президент запевнив, що зростання рівня мінімальної зарплатні не підвищить податків для бізнесу
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко, коментуючи підвищення рівня мінімальних зарплат, наголосив, що "звернувся до Уряду та Парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку, насамперед це стосується малого та середнього бізнесу", передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Глава держави підкреслив неприпустимість того, що людина, яка працює повний робочий тиждень, отримує стільки ж грошей в місяць, як непрацюючі українці, яким нараховується допомога по безробіттю.
“З першого січня 2017 року в Україні не буде жодної працюючої людини, яка отримує менше 3 200 гривень. При чому я звернувся до Уряду та Парламенту вжити вичерпних заходів, щоб це рішення не підвищило жодного податку, насамперед це стосується малого та середнього бізнесу”, — додав Глава держави.
Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує, щоб рівень мінімальної зарплати в Україні у 2017 році становив 3200 грн.
Як повідомляв УНН, 25 жовтня прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що система оплати праці в Україні потребує реформування.
Варто додати, що з 1 грудня 2016 року на 10 відсотків буде піднято всі соціальні стандарти — зростуть мінімальна зарплата та пенсія.