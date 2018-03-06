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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 56533 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 67057 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 70026 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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Президент призвал парламент в кратчайшие сроки принять закон об Антикоррупционном суде

Президент призвал парламент в кратчайшие сроки принять закон об Антикоррупционном суде

Киев  •  УНН

 • 9089 просмотра

КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду как можно быстрее принять закон об Антикоррупционном суде. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times, передает УНН.

“По правилам украинского парламента у нас есть две недели, чтобы подготовить любые поправки, и я настаиваю на том, чтобы парламент в кратчайшие сроки проанализировал все поправки, нашел компромисс и провел голосование. И моя просьба к парламенту, пожалуйста, сделайте это как можно быстрее и обсудите рекомендации Венецианской комиссии”, - подчеркнул Порошенко.

Президент напомнил, что инициировал обращение к Венецианской комиссии по этому проекту закона и комиссия заявила, что закон должен соответствовать национальному законодательству.

Порошенко отметил, что рассчитывает на компромисс между парламентариями и международными организациями.

“Я абсолютно счастлив, если все наши партнеры смогут обмениваться аргументами и найдут определенный компромисс”, — добавил он.

Напомним, процесс рассмотрения законопроекта о Высшем антикоррупционном суде может серьезно затянуться.

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