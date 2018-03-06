Президент призвал парламент в кратчайшие сроки принять закон об Антикоррупционном суде
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко призвал Верховную Раду как можно быстрее принять закон об Антикоррупционном суде. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times, передает УНН.
“По правилам украинского парламента у нас есть две недели, чтобы подготовить любые поправки, и я настаиваю на том, чтобы парламент в кратчайшие сроки проанализировал все поправки, нашел компромисс и провел голосование. И моя просьба к парламенту, пожалуйста, сделайте это как можно быстрее и обсудите рекомендации Венецианской комиссии”, - подчеркнул Порошенко.
Президент напомнил, что инициировал обращение к Венецианской комиссии по этому проекту закона и комиссия заявила, что закон должен соответствовать национальному законодательству.
Порошенко отметил, что рассчитывает на компромисс между парламентариями и международными организациями.
“Я абсолютно счастлив, если все наши партнеры смогут обмениваться аргументами и найдут определенный компромисс”, — добавил он.
Напомним, процесс рассмотрения законопроекта о Высшем антикоррупционном суде может серьезно затянуться.