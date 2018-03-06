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Президент закликав парламент якнайшвидше ухвалити закон про Антикорупційний суд

Президент закликав парламент якнайшвидше ухвалити закон про Антикорупційний суд

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко закликав Верховну раду якнайшвидше ухвалити закон про Антикорупційний суд. Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю британському виданню Financial Times, передає УНН.

“За правилами українського парламенту ми маємо два тижні, щоб підготувати будь-які поправки, і я наполягаю на тому, щоб парламент у найкоротший термін проаналізував усі поправки, знайшов компроміс та провів голосування. І моє прохання до парламенту, будь ласка, зробіть це якнайшвидше і обговоріть рекомендацію Венеційської комісії”, — наголосив Порошенко.

Президент нагадав, що ініціював звернення до Венеційської комісії щодо цього проекту Закону і комісія заявила, що Закон повинен відповідати національному законодавству.

Порошенко зазначив, що розраховує на компроміс між парламентарями та міжнародними організаціями.

“Я абсолютно щасливий, якщо всі наші партнери зможуть обмінюватися аргументами та знайдуть певний компроміс”, — додав він.

Нагадаємо, процес розгляду законопроекту про Вищий антикорупційний суд може серйозно затягнутись.

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