Президент Йоханис очертил три приоритета Румынии в ЕС на полгода

К. Йоханис отметил, что одной из главных задач председательства Румынии в Совете ЕС является присоединение страны в Шенгенскую зону, укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами и повышение ее роли в НАТО и ЕС.



"Кроме цели усиления роли Румынии в Европейском Союзе, которая, надеюсь, максимально будет расти благодаря этому председательству, мы сохраняем центральную цель - укрепление и расширение Стратегического партнерства с Соединенными Штатами и повышение роли и поддержки Румынии в Северном Альянсе", - сказал К.Йоханис.



Отметим, ранее К.Йоханис подчеркивал, что присоединение Румынии к Шенгегськой зоне, по его мнению, - вопрос безопасности всего Евросоюза.



Как сообщал УНН, с 1 января 2019 года, Румыния приняла председательство в Совете министров Европейского Союза, которое продлится полгода. Таким образом, страна будет координировать работу всего ЕС на уровне Совета министров.