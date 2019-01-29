Президент Йоханис очертил три приоритета Румынии в ЕС на полгода
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 29 января. УНН. Приоритеты Румынии на период председательства в Совете ЕС ближайшие 6 месяцев включают присоединение Румынии в Шенгенскую зону Евросоюза, укрепление стратегических завязок с США и усиление роли страны в НАТО. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханис на ежегодной встрече с главами дипломатических представительств, передает УНН.
К. Йоханис отметил, что одной из главных задач председательства Румынии в Совете ЕС является присоединение страны в Шенгенскую зону, укрепление стратегического партнерства с Соединенными Штатами и повышение ее роли в НАТО и ЕС.
"Кроме цели усиления роли Румынии в Европейском Союзе, которая, надеюсь, максимально будет расти благодаря этому председательству, мы сохраняем центральную цель - укрепление и расширение Стратегического партнерства с Соединенными Штатами и повышение роли и поддержки Румынии в Северном Альянсе", - сказал К.Йоханис.
Отметим, ранее К.Йоханис подчеркивал, что присоединение Румынии к Шенгегськой зоне, по его мнению, - вопрос безопасности всего Евросоюза.
Как сообщал УНН, с 1 января 2019 года, Румыния приняла председательство в Совете министров Европейского Союза, которое продлится полгода. Таким образом, страна будет координировать работу всего ЕС на уровне Совета министров.