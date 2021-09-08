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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Евросовета созвонился с Путиным из-за Афганистана, упомянул Украину

Киев  •  УНН

 • 15719 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Президент Европейского совета Шарль Мишель провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным. В разговоре Мишель напомнил собеседнику о поддержке ЕС териториальной целостности Украины, передает УНН.

Цитата

“Обсудил с Президентом России недавние события в Афганистане и их влияние на регион в целом. ЕС и Россия заинтересованы в региональной стабильности”, — написал Мишель в Twitter.

Детали

По словам президента Евросовета, предотвращение гуманитарной катастрофы, борьба с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, а также обеспечение прав человека, в том числе прав женщин, девочек и меньшинств, являются приоритетом.

Цитата

“Подтвердил поддержку ЕС территориальной целостности Украины и Грузии. Обменялись мнениями о перспективах армяно-азербайджанского урегулирования — необходимы укрепление доверия и диалог. Осудил вепонизацию Беларусью незаконной миграции против государств-членов ЕС”, — сообщил чиновник.

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Добавим

Европейский Союз намерен не позволить России и Китаю контролировать ситуацию в Афганистане.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Западные страны начали эвакуировать из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств. США вывели свои силы до определенного крайнего срока — 31 августа, после 20-летней военной миссии в стране.

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