Президент Євроради зідзвонився з Путіним через Афганістан, згадав Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. У розмові Мішель нагадав співрозмовнику про підтримку ЄС територіальної цілісності України, передає УНН.
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"Обговорив з Президентом Росії недавні події в Афганістані та їх вплив на регіон в цілому. ЄС і Росія зацікавлені в регіональній стабільності", - написав Мішель в Twitter.
Деталі
За словами президента Європейської ради, запобігання гуманітарної катастрофи, боротьба з тероризмом і незаконним обігом наркотиків, а також забезпечення прав людини, в тому числі прав жінок, дівчаток і меншин, є пріоритетом.
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"Підтвердив підтримку ЄС територіальної цілісності України і Грузії. Обмінялися думками щодо перспектив вірмено-азербайджанського врегулювання - необхідне зміцнення довіри і діалог. Засудив вепонізацію Білоруссю незаконної міграції проти держав-членів ЄС", - повідомив чиновник.
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Додамо
Європейський Союз має намір не дозволити Росії і Китаю контролювати ситуацію в Афганістані.
Контекст
Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.
Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну - 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.