Президент Євроради зідзвонився з Путіним через Афганістан, згадав Україну

ukru
17 березня, 19:38 • 88205 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 112618 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 168918 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149850 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 150333 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160640 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 178039 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150124 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159275 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176069 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

17 березня, 18:36 • 58914 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 87761 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 65744 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 68864 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 70516 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 168918 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 156269 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253594 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249845 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 378086 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 56177 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65871 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 64039 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 100025 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110271 перегляди
Актуальне
Президент Євроради зідзвонився з Путіним через Афганістан, згадав Україну

Президент Євроради зідзвонився з Путіним через Афганістан, згадав Україну

Київ • УНН

 • 15732 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Президент Європейської ради Шарль Мішель провів телефонну розмову з російським президентом Володимиром Путіним. У розмові Мішель нагадав співрозмовнику про підтримку ЄС територіальної цілісності України, передає УНН.

Цитата

"Обговорив з Президентом Росії недавні події в Афганістані та їх вплив на регіон в цілому. ЄС і Росія зацікавлені в регіональній стабільності", - написав Мішель в Twitter.

Деталі

За словами президента Європейської ради, запобігання гуманітарної катастрофи, боротьба з тероризмом і незаконним обігом наркотиків, а також забезпечення прав людини, в тому числі прав жінок, дівчаток і меншин, є пріоритетом.

Цитата

"Підтвердив підтримку ЄС територіальної цілісності України і Грузії. Обмінялися думками щодо перспектив вірмено-азербайджанського врегулювання - необхідне зміцнення довіри і діалог. Засудив вепонізацію Білоруссю незаконної міграції проти держав-членів ЄС", - повідомив чиновник.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄС погодили продовження персональних санкцій проти Росії через Крим - ЗМІ

Додамо

Європейський Союз має намір не дозволити Росії і Китаю контролювати ситуацію в Афганістані.

Контекст

Бойовики руху "Талібан" 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею.

Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Західні країни почали евакуювати з Афганістану своїх громадян і співробітників посольств. США вивели свої сили до певного крайнього терміну - 31 серпня, після 20-річної військової місії в країні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами