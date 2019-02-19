Президент Евросовета: украинцы вдохновляют всех нас
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Президент Европейского совета Дональд Туск, который вместе с Президентом Украины Петром Порошенко во вторник почтили память Героев Небесной сотни, заявил, что украинцы "вдохновляют всех нас". Об этом он написал на украинском языке в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Украинцы вдохновляют всех нас. Когда необходимо, они герои. Когда необходимо, они прагматики, трезво оценивают реальность", - написал он.
Добавим, Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Евросовета Дональдом Туском почтили память Героев Небесной сотни. Глава государства и президент Евросовета прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших. Прозвучали поминальные колокола.
Напомним, 19 февраля в Киеве отслужили панихиду по погибшим во время Революции достоинства 18-20 февраля 2014 года.
Украинцы вдохновляют всех нас. Когда необходимо, они герои. Когда необходимо, они прагматики, трезво оценивают реальность. # Майдана pic.twitter.com/TR9Yo5bEVy- Donald Tusk (@eucopresident) February 19, 2019