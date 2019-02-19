Президент Євроради: українці надихають усіх нас
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск, який разом з Президентом України Петром Порошенком у вівторок вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні, заявив, що українці "надихають усіх нас". Про це він написав українською у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Українці надихають усіх нас. Коли необхідно, вони герої. Коли необхідно, вони прагматики, що тверезо оцінюють реальність", - написав він.
Додамо, Президент України Петро Порошенко разом із президентом Євроради Дональдом Туском вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Глава держави і президент Євроради пройшли до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні та встановили лампадки біля пам’ятної стели з іменами загиблих. Пролунали поминальні дзвони.
Нагадаємо, 19 лютого у Києві відслужили панахиду за загиблими під час Революції гідності 18-20 лютого 2014 року.
Українці надихають усіх нас. Коли необхідно, вони герої. Коли необхідно, вони прагматики, що тверезо оцінюють реальність. #Майдану pic.twitter.com/TR9Yo5bEVy— Donald Tusk (@eucopresident) February 19, 2019