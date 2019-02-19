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Президент Євроради: українці надихають усіх нас

Президент Євроради: українці надихають усіх нас

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск, який разом з Президентом України Петром Порошенком у вівторок вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні, заявив, що українці "надихають усіх нас". Про це він написав українською у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.

"Українці надихають усіх нас. Коли необхідно, вони герої. Коли необхідно, вони прагматики, що тверезо оцінюють реальність", - написав він.

Додамо, Президент України Петро Порошенко разом із президентом Євроради Дональдом Туском вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні. Глава держави і президент Євроради пройшли до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної сотні та встановили лампадки біля пам’ятної стели з іменами загиблих. Пролунали поминальні дзвони.

Нагадаємо, 19 лютого у Києві відслужили панахиду за загиблими під час Революції гідності 18-20 лютого 2014 року.

Українці надихають усіх нас. Коли необхідно, вони герої. Коли необхідно, вони прагматики, що тверезо оцінюють реальність. #Майдану pic.twitter.com/TR9Yo5bEVy

— Donald Tusk (@eucopresident) February 19, 2019

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