Президент Євроради: українці надихають усіх нас

КИЇВ. 19 лютого. УНН. Президент Європейської ради Дональд Туск, який разом з Президентом України Петром Порошенком у вівторок вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні, заявив, що українці "надихають усіх нас". Про це він написав українською у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.