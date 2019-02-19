У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної сотні

"Сьогодні, 19 лютого, отець Роман відслужив панихиду за загиблими під час Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року. На богослужінні зустрілись ті, хто безпосередньо брав участь у подіях Євромайдану", - написав Зубко у Facebook.

З його слів, присутні згадали і пом’янули тих патріотів, хто "віддав своє життя заради щасливого майбутнього наших дітей і онуків в європейській незалежній Україні".

Також, за даними прес-служби АПУ, Президент України Петро Порошенко разом із президентом Євроради Дональдом Туском вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.

Глава держави і президент Євроради пройшли до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та встановили лампадки біля пам’ятної стели з іменами загиблих. Пролунали поминальні дзвони.

Нагадаємо, у Києві вшанували пам’ять героя Небесної сотні Жизневського.