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У Києві відслужили панахиду за Героями Небесної сотні

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. У Києві відслужили панахиду за загиблими під час Революції гідності 18-20 лютого 2014 року. Фотографії із заходу у вівторок оприлюднив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.

"Сьогодні, 19 лютого, отець Роман відслужив панихиду за загиблими під час Революції Гідності 18-20 лютого 2014 року. На богослужінні зустрілись ті, хто безпосередньо брав участь у подіях Євромайдану", - написав Зубко у Facebook.

З його слів, присутні згадали і пом’янули тих патріотів, хто "віддав своє життя заради щасливого майбутнього наших дітей і онуків в європейській незалежній Україні". 

Також, за даними прес-служби АПУ, Президент України Петро Порошенко разом із президентом Євроради Дональдом Туском вшанували пам’ять Героїв Небесної сотні.

Глава держави і президент Євроради пройшли до Хреста на місці загибелі Героїв Небесної Сотні та встановили лампадки біля пам’ятної стели з іменами загиблих. Пролунали поминальні дзвони.

Нагадаємо, у Києві вшанували пам’ять героя Небесної сотні Жизневського.

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