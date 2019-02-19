В Киеве отслужили панихиду по Героями Небесной сотни

"Сегодня, 19 февраля, отец Роман отслужил панихиду по погибшим во время Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года. На богослужении встретились те, кто непосредственно участвовал в событиях Евромайдана", - написал Зубко в Facebook.

По его словам, присутствующие вспомнили и помянули тех патриотов, кто "отдал свою жизнь ради счастливого будущего наших детей и внуков в европейской независимой Украине".

Также, по данным пресс-службы АПУ, Президент Украины Петр Порошенко вместе с президентом Евросовета Дональдом Туском почтили память Героев Небесной сотни.

Глава государства и президент Евросовета прошли к Кресту на месте гибели Героев Небесной Сотни и установили лампадки у памятной стелы с именами погибших. Прозвучали поминальные колокола.

Напомним, в Киеве почтили память героя Небесной сотни Жизневского.