Президент Европарламента осудила июньские беспорядки и пригрозила санкциями депутатам

$44.570.2351.020.06
ukenru
21:19 • 4630 просмотра
Число погибших в Киеве в результате вчерашней атаки РФ возросло до 18Photo
Эксклюзив
6 июля, 15:29 • 18649 просмотра
Patriot на грани - есть ли у Киева ответ на рекордные баллистические атаки россии
Эксклюзив
6 июля, 14:05 • 30522 просмотра
Удары по украинским АЗС - россия хочет создать логистический коллапс в прифронтовых областях
6 июля, 13:15 • 29395 просмотра
В Украине направили дополнительные 8,3 млн гривен на сектор безопасности и обороны
6 июля, 13:14 • 29570 просмотра
"Омский НПЗ встречает новый FP-1": Генштаб подтвердил поражение крупнейшего нефтеперерабатывающего завода России за 2500 км от границы УкраиныVideo
6 июля, 09:47 • 28655 просмотра
Детонация в Вишневом после атаки РФ уже не наблюдается - ГСЧС
6 июля, 09:34 • 31712 просмотра
Украина инициирует экстренное заседание Совбеза ООН в связи с массированными атаками рф
6 июля, 07:49 • 35818 просмотра
Массированный удар рф по Киеву и области: 14 погибших, более 500 эвакуированных в ВишневомPhotoVideo
6 июля, 07:26 • 39590 просмотра
Зеленский: российскую баллистику не удалось сбить из-за недостаточных поставок ракет-перехватчиков
6 июля, 05:59 • 37667 просмотра
37 из 68 российских ракет и 326 из 351 дрона обезврежены за ночь, есть попадания баллистики
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
53%
744мм
Популярные новости
Баку вручил послу РФ ноту протеста из-за удара по АЗС Азербайджана в Украине6 июля, 15:51 • 5112 просмотра
Рютте заявил, что массированный удар по Киеву свидетельствует об отчаянии путина6 июля, 16:11 • 7730 просмотра
Германия утвердила проект бюджета-2027 с 11,6 млрд евро для Украины6 июля, 16:50 • 5284 просмотра
В Непале дикий слон 14 лет преследовал одну семью и убил четырех ее членов6 июля, 16:59 • 6332 просмотра
В Киевской области количество погибших от массированного удара рф возросло до 106 июля, 17:25 • 4368 просмотра
публикации
Зачем нужны пищевые дрожжи и как правильно добавлять их в рацион6 июля, 14:38 • 25500 просмотра
Разрешение на экспорт украинского вооружения открывает возможности для кооперации с европейскими производителями - CEO Fire Point5 июля, 12:44 • 114466 просмотра
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 108846 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 114484 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 128168 просмотра
Актуальные люди
Владислав Косиняк-Камыш
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Польша
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Трасса Киев-Одесса
Реклама
УНН Lite
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto22:59 • 3160 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 21191 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 65183 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 74738 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 67094 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
T-72
Леопард 2
Микоян МиГ-29
Техника

Президент Европарламента осудила июньские беспорядки и пригрозила санкциями депутатам

Киев • УНН

 • 676 просмотра

Роберта Метсола решительно осудила беспорядки после голосования по законопроекту о возвращении мигрантов. Она заявила, что причастные депутаты получат санкции, чтобы предотвратить повторение агрессивного поведения.

Президент Европарламента осудила июньские беспорядки и пригрозила санкциями депутатам

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола решительно осудила беспорядки, произошедшие во время июньского пленарного заседания в Страсбурге после голосования по законопроекту о возвращении мигрантов. Об этом сообщает BTT, пишет УНН.

Подробности

По словам Метсолы, события, сопровождавшие голосование, будут иметь последствия, а в отношении причастных депутатов будут применены санкции, чтобы подобное больше не повторилось.

Поведение, которое мы наблюдали в июне, было агрессивным и противоречило кодексу поведения Европейского парламента

- подчеркнула Роберта Метсола.

После голосования по так называемым центрам возвращения в зале заседаний поднялся громкий шум, в котором участвовали депутаты Европарламента как из правого, так и из левого политических лагерей.

Европарламент вводит новую систему высылки нелегальных мигрантов из ЕС17.06.26, 20:10 • 5171 просмотр

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира