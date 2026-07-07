Президент Европарламента осудила июньские беспорядки и пригрозила санкциями депутатам
Киев • УНН
Роберта Метсола решительно осудила беспорядки после голосования по законопроекту о возвращении мигрантов. Она заявила, что причастные депутаты получат санкции, чтобы предотвратить повторение агрессивного поведения.
Председатель Европейского парламента Роберта Метсола решительно осудила беспорядки, произошедшие во время июньского пленарного заседания в Страсбурге после голосования по законопроекту о возвращении мигрантов. Об этом сообщает BTT, пишет УНН.
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По словам Метсолы, события, сопровождавшие голосование, будут иметь последствия, а в отношении причастных депутатов будут применены санкции, чтобы подобное больше не повторилось.
Поведение, которое мы наблюдали в июне, было агрессивным и противоречило кодексу поведения Европейского парламента
После голосования по так называемым центрам возвращения в зале заседаний поднялся громкий шум, в котором участвовали депутаты Европарламента как из правого, так и из левого политических лагерей.
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