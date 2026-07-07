Президент Европарламента осудила июньские беспорядки и пригрозила санкциями депутатам

Председатель Европейского парламента Роберта Метсола решительно осудила беспорядки, произошедшие во время июньского пленарного заседания в Страсбурге после голосования по законопроекту о возвращении мигрантов. Об этом сообщает BTT, пишет УНН.

Подробности

По словам Метсолы, события, сопровождавшие голосование, будут иметь последствия, а в отношении причастных депутатов будут применены санкции, чтобы подобное больше не повторилось.

Поведение, которое мы наблюдали в июне, было агрессивным и противоречило кодексу поведения Европейского парламента - подчеркнула Роберта Метсола.

После голосования по так называемым центрам возвращения в зале заседаний поднялся громкий шум, в котором участвовали депутаты Европарламента как из правого, так и из левого политических лагерей.

Европарламент вводит новую систему высылки нелегальных мигрантов из ЕС