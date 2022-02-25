Президент, который не убежал: Голубовская выразила поддержку Зеленскому

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“В это тяжёлое для всех время я хочу выразить поддержку нашему Президенту. Президенту, который не убежал. Президенту, который впервые высказал нашим „уважаемым“ западным партнерам все, о чем мы все давно догадывались, мягко говоря. Президенту, который впервые за много лет посмел иметь своё мнение”, — написала Голубовсткая в Facebook.

Детали

По его словам, было сделано много ошибок, надежды далеко не во всем оправдались, многие решения будут запоздалыми.

“Но уж точно не он один виноват в случившемся, однако именно на нем сейчас вся ответственность за принятие решений и за их последствия. И ему тоже нужны наши слова поддержки и уважения”, — написала она.

Врач выразила благодарность Зеленскому, пожелала всем удачи и сил, избежать гибели мирных жителей и остановить войну.

“Спасибо нашим храбрым защитникам. Ибо многие политики, участвующие с развале страны, уже хотят „сделать ноги“, не хотят идти на войну и отдавать туда своих детей.

И мы при всех идейных разногласиях, друзья, должны быть едины и терпимыми друг к другу. Ибо Земля у нас одна. И мы выстоим”, — добавила она.

Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.