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Президент, який не втік: Голубовська висловила підтримку Зеленському

Президент, який не втік: Голубовська висловила підтримку Зеленському

Київ • УНН

 • 281126 перегляди

КИЇВ. 25 лютого. УНН. Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська публічно підтримала Президента України Володимира Зеленського та закликала до єдності, пише УНН.

Цитата

“У цей важкий для всіх час я хочу висловити підтримку нашому Президенту. Президенту, який не втік. Президенту, який вперше висловив нашим "шановним" західним партнерам все, про що ми всі давно здогадувалися, м'яко кажучи. Президенту, який вперше за багато років посмів мати свою думку", - написала Голубовсткая в Facebook.

Деталі

За його словами, було зроблено багато помилок, надії далеко не в усьому виправдалися, багато рішень будуть запізнілими.

"Але вже точно не він один винен у тому, що трапилося, проте саме на ньому зараз вся відповідальність за прийняття рішень і за їх наслідки. І йому теж потрібні наші слова підтримки і поваги", - написала вона.

Лікар висловила подяку Зеленському, побажала всім удачі і сил, уникнути загибелі мирних жителів і зупинити війну.

"Спасибі нашим хоробрим захисникам. Бо багато політиків, які беруть участь з розвалі країни, вже хочуть "зробити ноги", не хочуть йти на війну і віддавати туди своїх дітей. І ми при всіх ідейних розбіжностях, друзі, повинні бути єдиними і терпимими один до одного. Бо Земля у нас одна. І ми вистоїмо", - додала вона.

Нагадаємо

24 лютого о 5.00 Збройні Сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.

На всій території України ввели воєнний стан.

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