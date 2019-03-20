Президент принял участие в мини-саммите Украина-ЕС

Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу и координация совместного противодействия существующим вызовам.

Лидеры поздравили значительный прогресс, достигнутый в углублении двусторонних отношений с 2014 года, включая заключение и начало имплементации Соглашения об ассоциации, успешное функционирование углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли и введение безвизового режима.

Руководство ЕС подчеркнуло важность необратимости курса Украины на сближение с ЕС.

Была отмечена важность обеспечения свободных и честных президентских выборов в Украине, в результате которых сохраняется курс на интеграцию в Европейский Союз и внедрение комплексных реформ.

В этом контексте Петр Порошенко изложил видение ключевых приоритетов развития Украинского государства и его отношений с Европейским Союзом, в основе которых лежит процесс достижения Украиной критериев членства в ЕС.

Лидеры договорились координировать усилия по противодействию внешнему вмешательству в избирательные процессы как в Украине, так и в Европейском Союзе, в частности в сфере кибербезопасности и отпора дезинформации.

В контексте пятой годовщины попытки незаконной аннексии Россией Крыма Глава государства подтвердил безоговорочную преданность политике деоккупации полуострова и его возвращения в украинский суверенитет политико-дипломатическими средствами. Президент Украины поблагодарил ЕС за четкую позицию относительно непризнания незаконной аннексии Крыма и сохранения санкционного режима против России за грубое нарушение международного права.

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Президент Украины призвал Европейский Союз продолжить санкционный давление на Россию для освобождения всех украинских моряков и других заложников, а также полного освобождения территорий Украины от российской оккупации.

Глава государства также приветствовал решение ЕС о введении нового "азовского пакета" санкций ЕС за нарушение свободы судоходства и ползучую оккупацию Россией Азовского моря и Керченского пролива, а также призвал усилить давление на Российскую Федерацию по немедленному освобождению украинских военнопленных.

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Участники мини-саммита договорились ускорить запуск программы ЕС по социально-экономической помощи украинскому Приазовье.

Президент Украины уделил особое внимание обсуждению путей укрепления энергетической безопасности Украины во взаимодействии с Европейским Союзом, включая обеспечение газового транзита и запуска Энергетического моста Украина-ЕС. Глава государства призвал лидеров ЕС прекратить строительство газопровода "Северный поток-2", который несет угрозу для энергобезопасности всего европейского континента.

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко надеется, что следующий саммит Украина-ЕС состоится в начале лета 2019 года.