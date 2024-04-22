Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев

Владимир Зеленский вручил ордена "Золотая Звезда" военным, которым присвоено звание Героя Украины, и семьям погибших Героев, а также награды "Крест боевых заслуг". Об этом говорится на сайте Офиса Президента, пишет УНН.

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Глава государства подчеркнул, что Украина продолжает отмечать храбрость украинских воинов, которые защищают свой дом от врага.

Мир выбрал поддержку Украины, потому что Украина сама борется и делает это действительно смело. Сегодня мы отмечаем высокими наградами нашего государства, высокими боевыми наградами людей, которые являются источником этой храбрости, которые освобождали нашу землю, отбивали украинские позиции, спасали своих собратьев и уничтожали оккупанта. Мы отмечаем людей, которые достойны всеукраинской благодарности, сказал президент.

Владимир Зеленский поблагодарил семьи украинских Героев за храбрых сыновей и дочерей Украины, а также сержантов и офицеров, которые заботятся о солдатах.

Я прошу помнить каждого и каждую, кто отдал свою жизнь в боях ради Украины, - подчеркнул президент.

Глава государства вручил высшую государственную награду - ордена "Золотая Звезда" - родным семи погибших героев. Также орден получили трое действующих военнослужащих. Десять украинских защитников президент отметил наградой "Крест боевых заслуг".

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