Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
  •  67273 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
  •  72586 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  150416 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  221516 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  366508 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  174982 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131445 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Эксклюзив
Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак
19 апреля 2024, 12:04  •  102383 просмотра

Гринкевичам по барабану, как они будут выглядеть в глазах общества - экс-прокурор Виктор Чумак

Эксклюзив
Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД
19 апреля 2024, 09:28  •  103507 просмотра

Сейчас 37,3 тыс. украинцев внесены в реестр пропавших без вести - МВД

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП
17 апреля 2024, 11:02  •  207783 просмотра

Законопроект Гетманцева, предусматривающий преференции для избранных налогоплательщиков, содержит коррупционные риски - СУП

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19 апреля 2024, 15:15  •  366508 просмотра
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18 апреля 2024, 06:06  •  374629 просмотра

Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев

Президент Зеленский вручил высшие государственные награды, в частности ордена "Золотая Звезда" и "Крест военных заслуг", украинским военнослужащим и семьям погибших Героев за их мужество и защиту Украины.

Война •   •  9355 просмотра
Президент вручил высшие государственные награды защитникам Украины и семьям погибших Героев

Министрам ЕС не удалось пообещать Украине Patriot на ключевой встрече - СМИ

Министры ЕС не смогли пообещать Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы Patriot на ключевой встрече, несмотря на давление о предоставлении большей поддержки в сфере противовоздушной обороны на фоне усиления атак со стороны России.

Война •   •  10070 просмотра
Министрам ЕС не удалось пообещать Украине Patriot на ключевой встрече - СМИ

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Правительство не смогло должным образом защитить тепловые электростанции от российских ракетных ударов, выделив средства только на первый уровень защиты от вражеских ударов. Ранее чиновники хвастались "беспрецедентной защитой", не решая проблему нехватки финансирования для лучшей обороны ТЭС.

Общество •   •  41147 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Обсудили поддержку Украины, санкционное давление на рф: в МИД приняли копии верительных грамот у послов Таиланда и Австралии

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига принял копии верительных грамот от новоназначенных послов Таиланда и Австралии в Украине и обсудил с ними поддержку Украины, санкционное давление на россию и укрепление двусторонних отношений.

Война •   •  9622 просмотра
Обсудили поддержку Украины, санкционное давление на рф: в МИД приняли копии верительных грамот у послов Таиланда и Австралии

Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу

Уголовный процесс над бывшим президентом Дональдом Трампом в Нью-Йорке по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде во время предвыборной кампании 2016 года вступает в решающую фазу со вступительными речами сегодня.

Новости Мира •   •  9606 просмотра
Уголовный процесс над Трампом в Нью-Йорке сегодня вступает в следующую фазу

В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле

россия и Китай почти полностью отказались от доллара США в своих взаимных расчетах, и более 90% транзакций между двумя странами теперь осуществляются в их национальных валютах.

Новости Мира •   •  8446 просмотра
В кремле заявили, что россия и Китай почти отказалась от доллара в торговле

МИД Чехии снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену

Чехия снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов в Шенгенской зоне для борьбы с угрозой российской разведки и шпионской деятельности в Европе.

Новости Мира •   •  8940 просмотра
МИД Чехии снова предложит ограничить передвижение российских дипломатов по Шенгену

кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше

россия примет необходимые меры для обеспечения своей безопасности, если Польша разместит американское ядерное оружие на своей территории.

Новости Мира •   •  8655 просмотра
кремль отреагировал на возможное размещение ядерного оружия в Польше

Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

В Харькове слышали взрыв на фоне воздушной тревоги и сообщений об угрозе применения баллистических ракет в регионе.

Война •   •  14918 просмотра
Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%

Tesla и китайские производители электромобилей, такие как Li Auto, снизили цены на фоне жесткой конкуренции, в том числе на китайском рынке электромобилей.

Экономика •   •  14260 просмотра
Производители электрокаров снижают цены на фоне жесткой конкуренции: акции Tesla упали на 3%