Президент наградил знаком отличия "За мужество и отвагу" военных контрразведчиков СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский наградил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" представителей департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины. Соответствующий указ №170/2024 от 25 марта опубликован на сайте главы государства, передает УНН.

Детали

В указе отмечается, что департамент военной контрразведки СБУ отмечен с целью достойного чествования мужества и героизма, проявленных при защите государственного суверенитета, независимости, территориальной целостности Украины.

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Сегодня, 25 марта, свой профессиональный праздник отмечают сотрудники Службы безопасности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поделился фотографиями работы Службы безопасности Украины и поблагодарил воинов СБУ в их профессиональный день.

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