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Президент Армении Саркисян подал в отставку

Президент Армении Саркисян подал в отставку

Киев • УНН

 • 20244 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Президент Армении Армен Саркисян подал в отставку. Об этом говорится в заявлении, которое распространила его пресс-служба, передает УНН.

Детали

В заявлении указано, что такое решение связано с тем, что Саркисян не имеет инструментов для влияния на внутреннюю и внешнюю политику.

"Мы живем в уникальной реальности, реальности, где Президент не может влиять на вопросы войны или мира.

Реальность, когда он не может наложить вето на законы, которые считает нецелесообразными для государства и народа.

Реальность, когда возможности Президента воспринимаются не как преимущество для государства, а как угроза различными политическими группами.

Реальность, когда Президент не в состоянии использовать большую часть своего потенциала для решения системных внутри - и внешнеполитических проблем.

Реальность, когда мир находится в зоне постоянной турбулентности, но Президент не имеет конституционного инструмента, чтобы помочь своей стране.

Реальность, где глава государства, иногда его семья, является мишенью различных политических групп. Последних интересуют не столько достижения президентской институции на благо страны, сколько мое прошлое, разные конспирологические теории и мифы. Эта "забота" для меня выходит за пределы морали, в конечном итоге напрямую влияет на мое здоровье", - говорится в заявлении.

Добавим

Саркисян отметил, что его решение не эмоциональное, оно идет по определенной логике.

"Президент не имеет необходимых инструментов, чтобы влиять на радикальные процессы внутренней и внешней политики в эти тяжелые для страны и нации времена", - резюмировал он.

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