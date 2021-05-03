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У Вірменії порушили справу про подвійне громадянство президента Саркісяна

У Вірменії порушили справу про подвійне громадянство президента Саркісяна

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Генпрокуратура Вірменії порушила справу за інформацією про приховування факту подвійного громадянства президентом країни Арменом Саркисяном. Про це в понеділок, 3 травня, написав на своїй сторінці в Facebook глава Палати адвокатів Вірменії Ара Зограбян, передає УНН.

Деталі

Це сталося після того, як адвокати оскаржили рішення Спеціальної слідчої служби Вірменії, яка відмовила в порушенні кримінальної справи. Як вказав Зограбян, “Генеральна прокуратура на підставі скарги скасувала рішення ССС і порушила справу за ознаками частини 1 статті 325 Кримінального кодексу (підробка документів, їх реалізація або використання)”.

Відповідно до частини 2 статті 124 конституції Вірменії, президентом країни може бути обрана людина старше 40 років, який останні шість років був громадянином Вірменії і постійно проживав в країні. За даними Зограбян, Саркісян, обраний президентом в березні 2018 року, зберігав громадянство Великої Британії, як мінімум до кінця 2012 року. Відповідно до чинного закону, він міг бути обраний президентом, якби британське підданство було припинено до 1 березня 2012 року.

Крім того, глава палати адвокатів стверджує, що Саркісян поєднував дипломатичну службу з приватним бізнесом.

Сам Саркісян неодноразово стверджував, що вийшов з британського підданства в 2011 році.

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