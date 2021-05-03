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На шляху до перевиборів: парламент Вірменії не обрав Пашиняна прем'єром

На шляху до перевиборів: парламент Вірменії не обрав Пашиняна прем'єром

Київ • УНН

 • 15363 перегляди

КИЇВ. 3 травня. УНН. Парламент Вірменії не обрав виконуючого обов’язки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна на пост глави уряду, повідомляє Aysor, передає УНН. За його призначення проголосував один чоловік, проти — три, ще 75 парламентаріїв утрималися.

Деталі

Правляча фракція “Мій крок” не стала голосувати, опозиційна фракція “Процвітаюча Вірменія” в засіданні участі не брала, фракція “Освічена Вірменія” проголосувала проти.

Процес голосування ініційований з метою розпуску парламенту і проведення дострокових парламентських виборів.

Що передувало

25 квітня Пашинян оголосив, що йде у відставку, але до виборів продовжить виконувати обов’язки прем’єра. Слідом за прем’єром, відповідно до технічної процедури, пішов у відставку і уряд країни.

На шляху до парламентських виборів

Згідно Конституції Вірменії парламент розпускається, якщо прем’єр-міністр не обирається двічі поспіль протягом двох тижнів після відставки глави уряду. Другий етап голосування в парламенті пройде 10 травня. Якщо законодавчий орган буде розпущений, президент Армен Саркісян призначить дату голосування на позачергових парламентських виборах.

Пашинян раніше говорив, що вибори в парламент відбудуться 20 червня. За його словами, рішення було прийнято після зустрічі з Саркісяном і керівником “Процвітаючої Армені” Гагиком Царукяном. Тоді він назвав голосування “найкращим виходом із ситуації, що внутрішньополітичної ситуації”.

“Освічена Вірменія” і “Процвітаюча Вірменія” заявили, що після відставки Пашиняна не висуватимуть своїх кандидатів на пост прем’єра. Сам Пашинян раніше говорив, що “Мій крок” двічі висуне його кандидатуру і в обох випадках не підтримає її. Напередодні він попередив, що, якщо опозиція порушить домовленість і запропонує свого кандидата, фракція більшості відразу ж обере главу уряду.

Контекст

У Вірменії з листопада 2020 року триває політична криза, приводом для неї слугувало перемир’я з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. Тоді вірменська опозиція звинуватила Пашиняна в капітуляції перед Баку. Чергова ескалація конфлікту сталася в кінці лютого, коли прем’єр звільнив заступника голови Генштабу Тирана Хачатряна, який назвав несерйозними слова прем’єра про те, що ракети російських комплексів “Іскандер” під час боїв з Азербайджаном “не вибухнули або вибухнули лише на 10%”, і главу Генштабу. Пізніше Пашинян заявив, що був дезінформований про використання “Іскандерів”. Пашинян також відправив у відставку главу Генштабу Оніка Гаспаряна.

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